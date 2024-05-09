Москва, 9 мая, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Сотрудники компании «Роснефть» в разных регионах приняли участие в мероприятиях, посвященных 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» отметили День Победы

Так, нефтяники приняли участие в масштабной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и высадили деревья в честь героев войны. К акции «Бессмертный полк» присоединились «Башнефть», «Сибнефтегаз», «Удмуртнефть», Новокуйбышевская нефтехимическая компания и другие предприятия.

Более 200 сотрудников «РН-Ванкор» развернули 79-метровую георгиевскую ленту на Ванкорском месторождении и почтили память воинов, которые сражались во время Великой Отечественной войны. Работники предприятия провели акцию преемственности поколений «Вахта Памяти» и 9 мая взяли портреты родственников, ветеранов Великой Отечественной войны на свою рабочую смену.

В Югре акция «Бессмертный полк» прошла в необычном формате. Фотографии нефтяников-первопроходцев Самотлора, участвовавших в Великой Отечественной войне, разместили на бортах самолётов пилотажной группы «Барсы». 8–9 мая самолеты с портретами героев Великой Отечественной войны пролетели над городами Сургут, Нефтеюганск и Когалым.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» отметили День Победы

«Самотлорнефтегаз» организовал патриотическую акцию на мемориальном комплексе «Первая разведочная скважина Самотлора Р-1» — здесь развернули георгиевскую ленту размером 79 квадратных метров. В акции приняли участие более 100 детей Белгорода, проживающих в настоящее время в Нижневартовске.

Работники подразделения Комсомольского НПЗ совершили пробег на ретроавтомобилях через всю страну — от Комсомольска-на-Амуре до Москвы. Массовую акцию «79 лет Победы» провели сотрудники Туапсинского НПЗ, которые сформировали цифру 79, взяв в руки георгиевскую ленту. Также нефтепереработчики организовали поисковую экспедицию к месту разбившегося в годы войны советского самолета в районе горы Индюк, где велись ожесточенные бои, в ходе которых было остановлено вражеское наступление к Черному морю.

В Тюмени сотрудники «РН-Уватнефтегаза» высадили аллею рябин в сквере Гимназистов. Нефтяники организовали выставку фотопортретов участников Великой Отечественной войны и передали книги, посвященные войне, в библиотеку поселка Тазовский. В преддверии праздника нефтяники вручили подарки ветеранам, вдовам ветеранов, детям войны и всем тем, кто внес вклад в Победу. Активисты «Харампурнефтегаза» на Ямале благоустроили памятник герою войны и организовали митинг с участием ветеранов, волонтеров предприятия, представителей органов власти.

В ходе майских субботников активисты дочерних обществ компании ведут уборку памятников и мемориалов памяти участников войны.

«Башнефть» провела более 40 мероприятий в рамках Дня Победы. Во всех регионах присутствия работники предприятий «Роснефти» посвятили спортивные мероприятия памятной дате. Они приняли участие в хоккейных турнирах, легкоатлетических эстафетах, забегах и велопробегах.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» отметили День Победы

Также в рамках празднования Дня Победы нефтяники вместе со своими семьями приняли участие в акции «Свеча памяти», торжественных митингах и возложении цветов к мемориалам памяти в городах России.