Москва, 9 мая, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Россия готова увеличить квоту для студентов из Гвинеи-Бисау, заявил 9 мая президент России Владимир Путин на переговорах с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

«Хочу отметить, что студенты из вашей страны продолжают обучение в Российской Федерации. Мы готовы увеличивать эти квоты», — заявил он.

По словам Путина, президент Гвинеи-Бисау уделяет большое внимание развитию контактов с Россией. Связи РФ и этой африканской страны основаны на традициях равноправия, поддерживаются межпарламентские контакты, подчеркнул президент.

Путин пригласил Сисоку Эмбало ещё раз посетить Россию, но уже с государственным визитом. Он напомнил, что его коллега из Гвинеи-Бисау уже не первый раз приезжает в Россию, однако ещё ни разу не был с государственным визитом.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая президент Гвинеи-Бисау был в числе почётных гостей на параде Победы на Красной площади. После праздничного мероприятия в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца начались российско-бисайские переговоры.

Перед ними Владимир Путин встретился с президентами Кубы Мигелем Диас-Канелем и Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Сисоку Эмбало уже в третий раз посещает Россию. Президент Гвинеи-Бисау был с визитом в Москве в 2022 году, а в 2023-м принимал участие в саммите Россия — Африка.