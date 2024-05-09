Каир, 9 мая, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Египетское политическое объединение «Демократическое гражданское общество» потребовало отменить мирный Кэмп-Дэвидский договор с Израилем из-за того, что Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в городе Рафах в секторе Газа, расположенном у границы с Египтом.

Иван Шилов ИА Регнум

«Демократическое гражданское общество» уверено в способности армии и народа Египта защитить свой суверенитет и настаивает на следующих требованиях: считать Кэмп-Дэвидские соглашения и то, что из них вытекает, недействительными после того, как Израиль нарушил их пункты и практически в одностороннем порядке от них отказался», — говорится в сообщении.

Кроме того, общество призвало выслать из Египта израильских дипломатов и разорвать отношения с Тель-Авивом.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая ЦАХАЛ объявила о начале военной операции в Рафахе.

Армия Израиля сообщила о взятии под контроль пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом, где находился гуманитарный коридор. Пропуск жителей и гуманитарной помощи через КПП на границе прекращён.

В ночь с 6 на 7 мая стало известно, что глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ждёт от Израиля ответа на предложенный Египтом и Катаром план по прекращению огня, выводу войск и снятию блокады. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян после разговора с Ханией.

При этом, по информации местных СМИ, Израиль продолжил наносить удары по Рафаху, который является гуманитарным коридором.