Хунзахский район, Дагестан, 9 мая, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Девушка серьёзно пострадала на экстремальном аттракционе в Хунзахском районе Дагестана. Она спускалась на зиплайне, когда в неё врезался другой человек, сообщает 9 мая пресс-служба следственного управления СК России по региону.

СУ СК России по Республике Дагестан

Уголовное дело возбудили в отношении индивидуального предпринимателя, который открыл аттракцион в селе Матлас. По версии следствия, 8 мая он не дождался, пока 23-летняя девушка отцепится от троса после скоростного спуска, и запустил по нему следующего посетителя.

В результате столкновения потерпевшая получила травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее на курорте Матлас уже происходили подобные случаи. В сентябре 2020 года местная жительница во время скоростного спуска на аттракционе «зиплайн» столкнулась с другим участником и получила множественные травмы. Её здоровью был причинён вред средней тяжести

В августе 2021 года там же погиб 30-летний инструктор по зиплайну, который не смог «правильно принять спускавшегося на тросе туриста». Работник аттракциона не был пристёгнут страховочным ремнем и сорвался вниз. Пострадавшего доставили в больницу, но не смогли спасти. После инцидента была назначена проверка.