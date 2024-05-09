Лондон, 9 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Утверждения британской газеты The Daily Telegraph об использовании резиденции посольства России к югу от Лондона в целях шпионажа являются клеветой, заявило российское диппредставительство 9 мая.

ТАСС/Gustavo Valiente/i-Images via ZUMA Press

Ложно обвиняя посольство в использовании беспилотников с территории резиденции, авторы материала сами совершили это нарушение, сказано в публикации в Telegram-канале представительства.

«Хотя посольство ложно обвиняется в запуске беспилотников из резиденции в Сикокс-Хит, в соответствующей статье приводится фотография той же резиденции, сделанная с зависшего дрона, что является явным нарушением правил и обычаев дипломатической неприкосновенности», — сказано в сообщении.

Подобное нарушение должно быть расследовано, но в нынешних условиях посольство не ждёт, что это будет сделано, добавило диппредставительство. Публикацию дипломаты назвали грубым разжиганием антироссийской истерии.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России Максима Еловика, заявив, что тот якобы является офицером военной разведки, а Россия якобы ведёт вредоносную деятельность на территории Британии и Европы. Кроме того, ведомство объявило о введении новых ограничений при получении гражданами РФ дипломатических виз и заявило, что Лондон снимает дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости.

Россия даст жёсткий и выверенный ответ на эти действия Британии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

В тот же день Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.

Также 6 мая в МИД РФ был вызван посол Британии Найджел Кейси. Ему был выражен решительный протест в связи с указанными заявлениями Кэмерона. Ответом Москвы на удары ВСУ британским оружием по территории России могут стать удары по любым военным объектам Лондона как на Украине, так и за её пределами, заявил МИД.