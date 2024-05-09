Марсель, Франция, 9 мая, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Во французских соцсетях распространилось видео, на котором пилотажная элитная группа ВВС Франции Patrouille de France на параде в Марселе якобы перепутала последовательность цветов французского триколора, окрасив небо над городом в цвета флага России, сообщает телеканал TF1 INFO.

Кадр из видео

Торжественное мероприятие прошло 8 мая во время прибытия олимпийского огня в город, где собралось большое количество граждан. После появления в Сети видео пользователи начали отмечать, что пилоты перепутали последовательность французского флага.

Пользователи оставили под соответствующими видео в YouTube и на других платформах множество одобрительных и шутливых комментариев, приветствуя «замену» триколора в небе над Марселем.

«Спасибо за эту поддержку России! Надеемся на ещё больший успех для этой великой страны», — написал один из пользователей.

Как отмечает TF1 INFO, последовательность французского флага оказалась верной, но вводит в заблуждение: с определённого ракурса с земли кажется, что цвета перепутаны. Появившиеся в Сети другие видео с мероприятия это подтверждают, пилоты выполнили свои трюки без сбоев, а распределение цветов было выполнено правильно.

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Как передавало ИА Регнум, олимпийский огонь летних Игр — 2024, которые пройдут в Париже, был передан организаторам Олимпиады 26 апреля и 8 мая прибыл в Марсель, где и состоялось торжественное мероприятие.

Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась 16 апреля. Роль верховной жрицы исполнила актриса Мэри Мина. При этом зажечь факел от солнечных лучей через параболическое зеркало на алтаре древнегреческого храма Геры из-за непогоды ей не удалось.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран, а завоёванные ими в качестве так называемых «нейтральных спортсменов» медали не будут учитывать ни в одной турнирной таблице.