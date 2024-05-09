Москва, 9 мая, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал лидеру России Владимиру Путину успехов в проведении специальной военной операции (СВО). Он сказал об этом во время встречи с Путиным.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель

«Желаем Российской Федерации успехов в проведении специальной военной операции», — заявил глава Кубы.

Вместе с тем Диас-Канель осудил геополитическую манипуляцию правительства США и угрозу приближения к границам России Североатлантического альянса.

«Вы наши друзья и братья. Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы», — подчеркнул президент Кубы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая президент России Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель начали переговоры в узком составе. Российский лидер подтвердил на встрече неприятие РФ политики США по незаконным санкциям против Кубы.

Кубинский лидер и другие почётные гости вместе с Владимиром Путиным приняли участие в параде Победы 9 мая в Москве, после которого в Кремле начались двусторонние российско-кубинские, российско-лаосские и российско-бисайские переговоры на высшем уровне.

Кроме того, кубинская делегация 8 мая приняла участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В этот же день с Мигелем Диас-Канелем встретился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Мероприятия прошли в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений Москвы и Гаваны, а также 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.