Берлин, 9 мая, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В Берлине в День Победы в акции «Бессмертный полк» приняли участие несколько сотен человек. Они собрались в парке Тиргартен, где возложили цветы к мемориалу советским воинам, пишет KP.RU.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В материале говорится, что, кроме портретов своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, люди несли Знамёна Победы. В колоннах участников акции звучали песни военных лет и возгласы: «Ура!».

Издание отмечает, что правоохранители приняли решение пропускать людей к памятнику группами по 10 человек и в сопровождении полиции. Это вызвало возмущение у части демонстрантов.

«Детям и внукам своим расскажите, что делаете!» — призвала полицейских одна из участниц памятного шествия.

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Участница «Бессмертного полка» Екатерина рассказала, что её прадед дослужился до капитана, три раза был контужен и встретил окончание Великой Отечественной войны в госпитале.

«Я живу в Берлине пять лет и каждый раз прихожу на акцию», — пояснила правнучка ветерана.

Другой участник акции рассказал, что его деда призвали на фронт в 1944 году, а войну он закончил в Калининграде (тогда Кёнигсберг. — Прим. ред.).

Из текста следует, что в 2024 году подобные акции проходят и в других городах ФРГ: в Аугсбурге, Гамбурге, Кёльне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне. На акциях запрещены символы специальной военной операции Z и V, российские и советские флаги, военная форма и её элементы, георгиевские ленточки.

Как передавало ИА Регнум, также в Берлине в честь Дня Победы провели автопробег со Знаменем Победы, сообщило 9 мая Российское общественное движение ветеранов боевых действий «Оплот». Участники акции провезли влаг по улицам Берлина, установив его в открытом люке на крыше автомобиля.

Посвящённые Дню Победы акции прошли и в целом ряде других стран мира. В частности, жители Киева, несмотря на официальную отмену праздника, несли цветы к Вечному огню. МИД РФ сообщал, что в ряде стран, включая Францию, Румынию, Ирландию, прошли шествия «Бессмертный полк» и другие посвящённые празднику мероприятия.

При этом руководители ряда иностранных государств запретили или ограничили проведение акций в День Победы. Так, власти Эстонии заявил, что будут применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. В Берлине, как и в 2023 году, запретили 8 и 9 мая использовать символику, связанную с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией.

Современная Европа не считает День Победы праздником, потому что у власти в ней находятся потомки нацистов, а настоящих героев Сопротивления, солдат и узников концлагерей, людей чести давно уже нет в живых и они не могут рассказать потомкам правду, отметил 8 мая помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.