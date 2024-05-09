Москва, 9 мая, 2024, 16:41 — ИА Регнум. В Москве задержали дважды судимого блогера за оскорбления пожилых женщин, которые он записывал на видео и выкладывал в Сеть, сообщила 9 мая официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Оперативниками столичного района Перово после выявления в сети интернет видео, где мужчина оскорбляет пожилых женщин, снимая это на видео, был установлен фигурант — 37-летний местный житель», — написала она.

По словам представителя МВД, испугавшись поднявшейся волны негодования в свой адрес, мужчина попытался сбежать в одну из стран ближнего зарубежья, однако был задержан сотрудниками полиции в столичном аэропорту и доставлен в территориальный отдел полиции.

«В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», — уточнила она.

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Как передавало ИА Регнум, в декабре Московский суд приговорил треш-блогера Хилми Форкса (настоящее имя — Хильми Олейник) к трём годам колонии по делу о порнографии в интернете.

В течение года он также несколько раз оказывался фигурантом скандалов. В январе в отношении него завели дело о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), позднее арестовали на 12 суток за хулиганство и затем задержали в Санкт-Петербурге после заявления матери ребёнка, который пожаловался на распространение блогером «некой информации», вероятно, имевшей отношение к пропаганде ЛГБТ.