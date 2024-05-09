Путин заявил, что работа карты «Мир» в Лаосе увеличит турпоток из РФ
Путин заявил, что возможность использовать карты «Мир» увеличит турпоток в Лаос
Москва, 9 мая, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Возможность использования карты «Мир» в Лаосе будет способствовать росту туристического потока из России в эту страну, заявил 9 мая президент Владимир Путин.
На встрече с главой Лаоса он также поблагодарил власти этой страны за поддержку преподавания русского языка в Лаосе.
Кроме того, Путин выразил благодарность за передачу России танков Т-34 для их показа гражданам.
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