Киев, 9 мая, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Украинские телеканалы подверглись взлому хакеров, после чего показали в своих эфирах торжественную церемонию парада Победы в Москве, сообщает украинский аналитический центр «Детектор Медиа» со ссылкой на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Сергей Бобылев /РИА Новости

По данным центра, украинские телеканалы вели трансляцию парада Победы с 10:00 до 10:18 мск. Однако позже телеканалы были вынуждены перейти на технологию цифрового телевидения IPTV. Вместе с тем отмечается, что Украина собирается обратиться в Международный союз электросвязи под эгидой ООН для расследования взлома.

Как передавало ИА Регнум, российские хакеры взломали сотню украинских сайтов, в основном вузов, лицеев, школ и других учебных заведений, разместив на них поздравление с Днём Победы, а также цитату президента РФ Владимира Путина о братстве двух народов.

По словам инициатора хакерской атаки, 100 сайтов получили поздравление и разъяснения относительно общей истории и общей Победы народов СССР над нацизмом. На главных страницах появился фотоколлаж со словами Владимира Путина.

При этом эти сообщения не нарушили работу ресурсов, отметили хакеры.

В тексте поздравления с 9 Мая сказано, что «наши деды бок о бок сражались с фашизмом». При этом хакеры призвали украинских военных, кто не хочет умирать за киевский режим, воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга», выйти на связь с ВС РФ и договориться о том, как сложить оружие и перейти на российскую сторону.