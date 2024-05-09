Москва, 9 мая, 2024, 16:28 — ИА Регнум. В Москве проживают свыше 16 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, им оказывают всестороннюю поддержку, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

«Окружаем их заботой и оказываем всестороннюю поддержку. Например, предоставляем адресное медицинское и социальное обслуживание, санаторно-курортное лечение в удобном формате. По желанию ветеранов бесплатно проводим ремонт их квартир», — рассказал глава столицы.

Он отметил, что для ветеранов Великой Отечественной круглосуточно работает дистанционная система «Тревожная кнопка» для неотложной социальной и медицинской помощи.

«Ежегодно увеличиваем размер социальных выплат, предусмотрена единовременная материальная помощь, приуроченная к памятным датам»,— отметил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и москвичей с Днём Победы.

Он напомнил, что 79 лет назад завершилась Великая Отечественная война, священная война за свободу и независимость, за будущее детей и внуков, за добро, правду и справедливость.

Днём ранее мэр столицы по поручению президента России Владимира Путина вручил ветерану Великой Отечественной войны Ивану Слухаю орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Собянин навестил фронтовика, почётного гражданина Москвы, и поздравил его с наступающим праздником.

Также 8 мая в канун 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне мэр Москвы возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Собянина сопровождали представители правительства Москвы, ветеранских и общественных организаций, а также кадеты.