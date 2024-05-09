Таллин, 9 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Власти Эстонии приняли решение расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, который был заключён с Россией в 1994 году, пишет издание Postimees.

Иван Шилов ИА Регнум

«В четверг (9 мая) правительство решило расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный в 1994 году между Эстонией и Россией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расторжение договора связано с конфликтом на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать РПЦ «террористической» организацией в республике и сообщил, что предложит парламенту страны проработать соответствующий законопроект. В МИД РФ заявили о полном отсутствии здравого смысла в этой инициативе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления эстонских властей о необходимости эстонских православных приходов выйти из подчинения Русской православной церкви (РПЦ) указывают на превращение Эстонии в тоталитарный режим.

В ноябре 2023 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерёг соотечественников от поездок в Россию. Он объяснил это тем, что из солидарности с Финляндией власти могут закрыть границу с РФ, и, таким образом, находящиеся в стране эстонцы не смогут выбраться назад. Министр добавил, что обсудил этот вопрос с финским и другими коллегами из стран Северной Европы и Балтии. В случае необходимости Таллин будет готов закрыть границу, заверил дипломат.