Москва, 9 мая, 2024, 15:55 — ИА Регнум. «Роскосмос» опубликовал спутниковые фотографии памятников советским воинам в разных странах мира. Так, снимки советских мемориалов в Германии, Венгрии, Казахстане, КНДР и Болгарии госкорпорация опубликовала в Telegram-канале.

Госкорпорация «Роскосмос» Советский мемориал в КНДР

«79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, унёсшая жизни миллионов людей, — мы чтим память тех, кто подарил нам мирную жизнь. После войны в разных странах, от Европы до Азии, воздвигнуты тысячи памятников советским воинам-освободителям», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Публикацию госкорпорация сопроводила спутниковыми снимками памятника советскому солдату-освободителю «Алёша» в Пловдиве в Болгарии, площади Победы в Минске, памятника Воину-освободителю в Берлине, парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Казахстане, монумента в центре Будапешта, а также монумента «Освобождения» в Пхеньяне — главного памятника-обелиска в КНДР, посвящённого воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 мая заявил, что Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне.

Представитель Кремля добавил, что ни одна из стран антигитлеровской коалиции не пригласила представителей России на праздничные мероприятия, посвящённые Второй мировой войне.

9 мая президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы, заявил, что страны Запада пытаются исказить правду о Второй мировой войне, так как привыкли строить на лицемерии и лжи свою политику, колониальную по сути. По его словам, Запад оправдывает нацизм и занимается реваншизмом в рамках своего курса, направленного на разжигание новых конфликтов. Там демонтируют памятники борцам с нацизмом и водружают на пьедесталы пособников гитлеровцев.

Глава государства также заявил, что Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу с нацизмом, традиции союзничества. Москва никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников.

В западных странах хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но в России помнят, в каких именно грандиозных битвах решалась судьба человечества. Они происходили под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом, напомнил Путин.