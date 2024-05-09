Нью-Йорк, США, 9 мая, 2024, 16:22 — ИА Регнум. В Нью-Йорке в здании постоянного представительства России при ОНН окна зажглись в виде цифры 79, что означает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило постпредство в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Над нью-йоркским пригородом Ривердейл, где находится жилой комплекс постпредства, на высоте зажглась цифра 79 — в память о 79-летии Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в публикации.

Постпредство пояснило, что это вклад российских дипломатов в акцию «Окна Победы», которая проводится в память о подвиге граждан СССР, которые спасли мир от фашизма.

«Память о героизме предков живёт в сердцах наших сограждан по всему миру. Наш общий долг — сберечь её и передать будущим поколениям, сохранить историческую правду, не дать уравнять жертв и палачей, противостоять попыткам обеления нацистов и героизации их пособников»,— сказано в заявлении.

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Как ранее передавало ИА Регнум, участники «Движения первых» украсили более 3 млн окон в России и других странах мира ко Дню Победы.

В 2024 году организация оформляла окна квартир, домов, первичных отделений с помощью рисунков, наклеек и фотографий. Уточняется, что специально для активистов движение разработало свыше 30 трафаретов. На них изображены символы Победы — георгиевские ленты, гвоздики и голуби, а также известные памятники — «Родина-мать», «Алёша» и многие другие.

Накануне Дня Победы на набережной им. Ю. Гагарина международного детского центра «Артек» 3500 детей из всех регионов России и 35 зарубежных государств развернули километровую георгиевскую ленточку от детского лагеря «Лазурный» до детского лагеря «Морской». Участники смены прикрепили на груди символ Великой Победы в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце потомков.

23 апреля по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». Активисты движения «Волонтёры Победы» выходят на улицы разных городов, дарят всем желающим один из символов Победы. Главный слоган акции — «Я помню! Я горжусь».

МИД РФ сообщил, что 5 мая во многих странах мира, в том числе в США, Индии, Германии, Италии, Турции и Аргентине, в преддверии Дня Победы стартовала акция «Бессмертный полк». В шествиях приняли участие тысячи человек, в том числе сотрудники дипломатических миссий, соотечественники и иностранные граждане.