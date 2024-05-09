Киев, 9 мая, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Пожилую жительницу Закарпатской области Украины приговорили к пяти годам лишения свободы за пророссийские публикации в социальной сети. Об этом сообщает 9 мая издание «Страна. ua».

Photoagency Interpress/Global Look Press

По версии следствия, 64-летняя женщина публиковала в соцсети «Одноклассники» материалы в поддержку спецоперации России на Украине. Пенсионерка не признала вину и заявила, что её высказывания вырвали из контекста.

Тем не менее суд встал на сторону прокуратуры и вынес обвинительный приговор. Отмечается, что на Украине впервые приговорили человека к столь серьёзному наказанию за публикации в социальных сетях.

Как сообщало ИА Регнум, в марте суд в Виннице постановил конфисковать жильё и имущество у 80-летней пенсионерки, уехавшей к дочери в Россию. Пожилую школьную учительницу обвинили в сепаратизме и заочно приговорили к четырём годам лишения свободы. В квартире она давно не жила. Отмечалось, что это первый в стране случай конфискации имущества за подобные преступления.

В ноябре 2023 года Галицкий районный суд Львова заочно приговорил российскую журналистку и блогера Юлию Витязеву (Лозанову) к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Её осудили за информационное сотрудничество с Россией и оправдание действий Москвы. Такие обвинения вынесли журналистке, которая родилась в Одессе и долгое время там жила. В 2015 году Витязева переехала в Москву, а в 2020 году получила российское гражданство. В январе 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил её в санкционный список.

В феврале 2022 года жителя Украины приговорили к пяти годам лишения свободы условно за публикацию в «Одноклассниках» цитат из работ Владимира Ленина и Иосифа Сталина.