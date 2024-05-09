Москва, 9 мая, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Ни одна из стран бывшей антигитлеровской коалиции не пригласила Россию на мероприятия в память о Второй мировой войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ертай Сарбасов/Sputnik/РИА Новости

Представителя Кремля спросили, присылали ли России страны бывшей антигитлеровской коалиции приглашения на мероприятия в память о Второй мировой войне, а также поздравления в честь Победы в Великой Отечественной войне.

«Нет, насколько мне известно, нет», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве заявил, что Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу с нацизмом, традиции союзничества.

Он отметил, что в западных странах хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но в России помнят, в каких именно грандиозных битвах решалась судьба человечества. Они происходили под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом.

Первые три года, когда на вермахт работала почти вся Европа, Советский Союз практически в одиночку вёл борьбу с нацистами. Россия вместе с тем никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников, подчеркнул глава государства.

Послов недружественных России государств на парад Победы не пригласили, при этом приглашения получили участники ветеранских организаций из этих стран, рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.