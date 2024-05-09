Тверь, 9 мая, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Военный парад состоялся в Твери в честь 79-й годовщины Великой Победы. Участие в мероприятии принял губернатор Тверской области Игорь Руденя, почетными гостями стали фронтовики Борис Воробьёв и Иван Кладкевич, жители блокадного Ленинграда Зинаида Петрова и Валентина Филиппова, бывшая узница концлагеря Галина Белякова, участники СВО, родственники военнослужащих и другие.

Правительство Тверской области

«Мы помним и никогда не забудем, что дорога к победе 1945 года началась здесь, на земле Верхневолжья», — отметил Руденя. Он поблагодарил ветеранов, тружеников тыла, детей войны за Великую Победу и отметил, что сегодня их дело в борьбе русского народа с нацизмом продолжают военные ВС РФ.

Собравшиеся почтили память павших во время Великой Отечественной войны защитников минутой молчания. После в строю по площади прошли парадные расчёты и военная техника Тверского гарнизона.

После прохождения войск и техники Руденя вместе с ветеранами и другими участниками возложил цветы к стеле «Тверь — город воинской славы». Также цветы возложили к Вечному огню, обелиску Победы, памятнику воинам-интернационалистам.

«Ржевский плацдарм остановил фашистов — его значение очень велико. Затем началось наступление под Москвой, освобождение нашей Родины. В честь этого подо Ржевом установлен мемориал Советскому солдату. Сегодня я горжусь нашей армией, нашим президентом», — отметил ветеран Иван Кладкевич, участвовавший в 1943 году в боях на Ржевско-Вяземском направлении.

«Праздник встречаю с самыми светлыми чувствами», — подчеркнул участник Великой Отечественной войны Борис Воробьёв.

Также жители Твери и области сегодня могут поучаствовать в акциях «Бессмертный полк», «Стена памяти» и других.