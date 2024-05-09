Москва, 9 мая, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в России парад Победы транслируют в прямом эфире, так будет и впредь. Западные СМИ не вели трансляций с Красной площади, а только осветили это событие в новостном порядке.

«Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать», — приводят слова Пескова «Известия».

Представитель Кремля добавил, что ни одна из стран антигитлеровской коалиции не пригласила представителей России на праздничные мероприятия, посвящённые Второй мировой войне.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы, заявил, что страны Запада пытаются исказить правду о Второй мировой войне, так как привыкли строить на лицемерии и лжи свою политику, колониальную по сути. По его словам, Запад оправдывает нацизм и занимается реваншизмом в рамках своего курса, направленного на разжигание новых конфликтов. Там демонтируют памятники борцам с нацизмом и водружают на пьедесталы пособников гитлеровцев.

Глава государства также заявил, что Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу с нацизмом, традиции союзничества. Москва никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников.

В западных странах хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, но в России помнят, в каких именно грандиозных битвах решалась судьба человечества. Они происходили под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом, напомнил Путин.