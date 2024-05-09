* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 9 мая, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Киевский суд лишил украинского олигарха Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) возможности внесения залога для выхода из СИЗО, сообщает 9 мая украинское издание «Страна. ua».

МВД Украины

Таким образом, суд назначил ему безальтернативный арест до 7 июля в рамках уголовного дела об организации заказного убийства.

Ранее по делу о присвоении средств «Приватбанка» ему был назначен арест с альтернативой внесения залога в 2 млрд гривен (более $50 млн). По новому уголовному делу о заказе убийства ему избрано содержание под стражей, но уже без права залога.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ) информировали, что Коломойского могут приговорить к пожизненному заключению.

В СБУ отметили, что «известный украинский бизнесмен», уже находящийся под арестом в связи с подозрением в совершении других преступлений, причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году. Адвокат отказался участвовать в сделке с активами металлургического завода, и фигурант, который требовал аннулировать решение общего собрания акционеров предприятия, решил ему отомстить. Бизнесмен поручил одной из криминальных группировок расправиться с юристом.

Участники банды напали на адвоката, когда он выходил из магазина в Феодосии, избили его металлическим прутом и несколько раз ударили ножом. Юрист остался жив — медики успели вовремя оказать ему помощь. Четверых нападавших задержали и приговорили к лишению свободы.

Ранее в украинской полиции подчеркнули, что сейчас появились «неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика» убийства адвоката.

Коломойского задержали 2 сентября 2023 года и предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: о мошенничестве, а также легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём. За вторым обвинением последовало третье — в получении доступа к денежным средствам и завладении чужим имуществом через злоупотребление служебным положением.