Москва, 9 мая, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Работа спецслужб России и Таджикистана по реагированию на общие террористические угрозы налажена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле.

РИА Новости/ Алексей Майшев

«Терроризм представляет угрозу для всех стран, для России и для Таджикистана. Работа эта налажена», — пояснил лидер России.

Также во время переговоров Владимир Путин поблагодарил Эмомали Рахмона за слова соболезнования, которые тот выразил в поддержку России после террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Как передавало ИА Регнум, 25 марта президент Таджикистана назвал террористический акт в «Крокус Сити Холле» постыдным и ужасным, призвав жителей страны уделять внимание воспитанию своих детей, чтобы уберечь их от совершения подобных поступков и не порочить имя таджикского народа.

Вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, открыли огонь по посетителям и подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадали свыше полутысячи.

Четверых исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области и поместили под арест. Они намеревались перейти границу с Украиной и скрыться, заявил Путин. Нападение совершили радикальные исламисты, отметил он. Позднее были задержаны и арестованы и другие причастные к теракту, всего — 12 человек.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников отмечал, что исламисты не смогли бы осуществить такую атаку сами: в деле есть украинский след, спецслужбы полагают, что нападение организовано при участии США, Великобритании и Украины. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в мае 2024 года заявил, что поиски причастных к организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжаются за рубежом.