Москва, 9 мая, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Особенностью парада Победы стала огромная дань уважения участникам спецоперации. Об этом 9 мая корреспонденту ИА Регнум заявила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

Александр Щербак/ТАСС

Она отметила, что, согласно опроса ВЦИОМ, более 60% граждан России считают День Победы священным и самым важным праздником.

«Парад Победы на Красной площади вызвал чувство гордости за страну и ощущение единения народа, величия и мощи России. Особенностью этого парада стала огромная дань уважения участникам спецоперации», — отметила эксперт.

Она напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что все участники спецоперации являются героями, которых поддерживает вся Россия.

Кислицына также отметила, что на параде Победы глава государства подчеркнул преемственность поколений защитников страны и важность отстаивания суверенитета государства. Она добавила, что День Победы — это праздник, который подчёркивает неразрывную связь и преемственность поколений, наполняет чувством гордости и любви к своей Родине.

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Эксперт подчеркнула, что традиционно парад Победы посещают лидеры различных стран и сейчас это особенно актуально. Запад пытается изолировать Россию, отменить её культуру, но международные связи России развиваются. В этом году парад Победы посетили лидеры восьми стран.

Кислицына заявила, что президент России за последние несколько лет ясно дал понять Западу, что изолировать страну не удастся, поскольку у России есть друзья, вместе с которыми она образует большинство. Это особенно актуально на фоне освободительных движений и борьбы за независимость государств Африки, подчеркнула эксперт.

На Параде в честь 79-й годовщины Великой Победы Владимир Путин отметил, что Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников. Страна чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества.

Как передавал ИА Регнум, парад Победы начался на Красной площади 9 мая в 10:00. Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве заявил, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна.

Глава государства отметил, что Россия переживает сложный рубежный период, она проводит специальную военную операцию. Все, кто находятся на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность, они достойны преклонения.

Российский лидер заверил, что вне зависимости от возраста россияне демонстрируют мужество и героизм, которые у них в крови. По его словам, доказательством этого является происходящее на поле боя в рамках спецоперации по защите Донбасса. Те, кто считал РФ слабым звеном, убедились, что это далеко не так, добавил он.

Владимир Путин отметил, что западные элиты пытаются разжигать в мире новые конфликты, межнациональную вражду, а также сдерживать суверенные центры развития. Российский лидер отметил, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность. Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволит угрожать ей, подчеркнул Путин.

Участники специальной военной операции впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве. В строю прошли офицеры и солдаты Вооружённых сил России (ВС РФ), которые прибыли с линии боевого соприкосновения. Среди бойцов СВО, участвующих в параде, посвящённом 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, участники взятия Артёмовска и Авдеевки, боёв под Кременной и на Времевском выступе, а также отражения контрнаступления украинских войск в районе Вербового — Работино.