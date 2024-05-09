Ржев, Тверская область, 9 мая, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Великой Победы, прошло 9 мая у стелы «Ржев — город воинской славы». Участие в нём приняли ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, губернатор Тверской области Игорь Руденя и другие.

Правительство Тверской области

«9 мая — это священный день для каждого из нас. День памяти о величайшем подвиге нашего народа за всю тысячелетнюю историю России. Здесь, подо Ржевом, в 1942–1943 годах развернулась ожесточённая битва, во многом обеспечившая коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Мужество героев Ржевской битвы не позволило врагу реализовать ни одну из своих стратегических и тактических целей», — отметил Руденя.

Губернатор выразил благодарность ветеранам за Великую Победу.

«Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем чтить их подвиг, учиться у поколения победителей беззаветно служить Отечеству», — добавил он.

По словам главы Тверской области, сегодня российские военные вновь самоотверженно сражаются против нацистов, повторяя подвиг дедов и прадедов.

«Мы полностью уверены, что, как и 79 лет назад, нацизм будет разгромлен и победа будет за нами!» — сказал Руденя.

У стелы состоялся торжественный марш военнослужащих. Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших в боях, а также возложили цветы к стеле «Ржев — город воинской славы» и обелиску героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Соборной горе и Вечному огню.

В Тверской области торжества в честь Дня Победы начались у мемориала Советскому солдату. Там прошли церемония возложения цветов и минута молчания.

В Твери мероприятия в честь 9 Мая пройдут у обелиска Победы, стелы «Город воинской славы». А на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского состоится прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 79-й годовщине Победы.