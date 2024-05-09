Москва, 9 мая, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Свыше 3 млн окон в России и других странах мира украсили участники «Движения первых». Акцию «Окна Победы» они посвятили 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба организации.

Виталий Тимкив /РИА Новости

«В память о подвиге народа «Движение первых» запустило традиционную акцию «Окна Победы», в которой приняли участие более 45 тысяч наших первичных отделений. К акции присоединились и дети, и взрослые, школы, вузы, колледжи, предприятия, наши зарубежные партнёры, посольства и культурные центры», — рассказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

В 2024 году организация оформляла окна квартир, домов, первичных отделений с помощью рисунков, наклеек и фотографий. Уточняется, что специально для активистов движение разработало свыше 30 трафаретов. На них изображены символы Победы — георгиевские ленты, гвоздики и голуби, а также известные памятники — «Родина-мать», «Алёша» и многие другие.

Сообщается, что акция проходила в течение двух недель. К ней присоединились участники из всех регионов России.

«Для меня «Окна Победы» — это не просто акция, а возможность сказать спасибо всем тем героям, которых с нами уже нет, но они всегда будут жить в наших сердцах. Я уверен, что каждый из нас должен помнить и чтить память о наших предках, которые защищали нашу Родину», — пояснила участница движения из Оренбургской области Евгения Миронова.

Кроме того, акцию поддержали общественные деятели, преподаватели и студенты вузов, представители бизнеса, руководство и актёры театров, а также министерства и ведомства правительства страны и парламентарии.

«С радостью присоединилась к акции «Окна Победы», которая стартовала по всей стране — в ней участвуют семьи с детьми, школьники, студенты, люди, неравнодушные к истории нашей Великой Победы. Вместе с ребятами украсили окна рабочего кабинета в Госдуме. Теперь его легко отличить с улицы!» — отметила заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова.

В сообщении говорится, что к памятной акции присоединились активисты за рубежом. В частности, праздничными наклейками и рисунками школьники украсили окна учебных заведений при посольствах России на Кипре, в Швеции, Турции, Новой Зеландии и в других странах. Память героев Великой Отечественной войны почтили сотрудники Постпредства России при ЮНЕСКО и члены их семей во Франции, а про своих родных и близких, участвовавших в ВОВ, рассказали гости Русского культурно-просветительского центра «Созидание» в Таджикистане.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Дня Победы на набережной им. Ю. Гагарина международного детского центра «Артек» 3500 детей из всех регионов России и 35 зарубежных государств развернули километровую георгиевскую ленточку от детского лагеря «Лазурный» до детского лагеря «Морской». Участники смены прикрепили на груди символ Великой Победы в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков.

23 апреля по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». Активисты движения «Волонтёры Победы» выходят на улицы разных городов, дарят всем желающим один из символов Победы.

Главный слоган акции — «Я помню! Я горжусь». Продлится она до 9 мая. Вместе с георгиевской лентой волонтёры будут раздавать листовки с историей ленты и рекомендациями по её ношению.

Георгиевская лента — символ воинской славы и героизма России. В 1769-м императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Оранжевый и чёрный, цвета ленты, символизируют дым и пламень.

Также 8 мая в российских школах, колледжах, училищах и техникумах, а также в педагогических вузах прошла всероссийская акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами», в которой приняли участие более 10 млн ребят, педагогов, советников директоров и вожатых.

Центральный штаб «Бессмертного полка России» 23 апреля объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый может другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы, отметили организаторы.

МИД РФ ранее сообщил, что 5 мая во многих странах мира, в том числе в США, Индии, Германии, Италии, Турции и Аргентине, в преддверии Дня Победы стартовала акция «Бессмертный полк». В шествиях приняли участие тысячи человек, в том числе сотрудники дипломатических миссий, соотечественники и иностранные граждане.