Москва, 9 мая, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Жители России получили более 3 млн георгиевских лент в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе». Об этом сообщили 9 мая организаторы проекта.

Виталий Аньков /РИА Новости

«Добровольцы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ раздали согражданам более 3 миллионов георгиевских лент. Мы помним. Мы гордимся!» — говорится в сообщении.

Георгиевские ленты раздавали детям и взрослым на улицах в разных регионах России. Волонтёры помогали людям прикрепить их на одежду.

Георгиевская лента — символ воинской славы и героизма России. В 1769-м императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Оранжевый и чёрный, цвета ленты, символизируют «дым и пламень».

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля по всей России стартовала акция «Георгиевская ленточка», которую проводили активисты движения «Волонтёры Победы». Один из символов Победы вручали всем желающим на улицах разных городов вместе с листовкой, содержащей историю ленты и рекомендации по её ношению.

8 мая в международном детском центре «Артек» развернули километровую георгиевскую ленту. Ещё держали 3500 детей из всех регионов России и 35 зарубежных государств, лента протянулась от детского лагеря «Лазурный» до детского лагеря «Морской».

В тот же день у мемориала на Саур-Могиле в ДНР активисты молодёжных организаций развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров. В акции приняли участие около ста человек, в том числе исполняющий обязанности министра молодёжной политики республики Кирилл Макаров. Он сообщил, что ленту доставили в ДНР из Белгородской области, а затем её передадут в Тульскую область.

В России 1 мая стартовала акция «Стена Памяти», в рамках которой по всей стране на базе различных учреждений открыли специальные стенды. Все желающие могли прийти к ним и прикрепить портрет своего Героя.