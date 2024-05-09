Берлин, 9 мая, 2024, 14:57 — ИА Регнум. В Берлине в честь Дня Победы провели автопробег со Знаменем Победы, сообщило 9 мая Российское общественное движение ветеранов боевых действий «Оплот».

Pavel Kashaev/Global Look Press

Участники акции провезли знамя по улицам Берлина, установив его в открытом люке на крыше автомобиля.

Акции, приуроченные ко Дню Победы, прошли и в других городах Германии. В частности, во Франкфурте-на-Майне провели шествие «Бессмертного полка». Участие в нём приняли более 500 представителей русских общин и землячеств Германии.

Помимо плакатов с фотографиями своих предков — участников Великой Отечественной войны, участники акций в Германии несли и цветы, которые позднее возложили к памятникам. В ходе шествий их участники пели «Катюшу».

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Как передавало ИА Регнум, посвящённые Дню Победы акции прошли и в целом ряде других стран мира. В частности, жители Киева, несмотря на официальную отмену праздника, несли цветы к Вечному огню. МИД РФ сообщал, что в ряде стран, включая Францию, Румынию, Ирландию, прошли шествия «Бессмертный полк» и другие посвящённые празднику мероприятия.

При этом руководители ряда иностранных государств запретили или ограничили проведение акций в День Победы. Так, власти Эстонии заявил, что будут применять меры в отношении граждан, которые выйдут 9 Мая с георгиевскими лентами, флагами России и СССР. В Берлине, как и в 2023 году, запретили 8 и 9 мая использовать символику, связанную с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией.

Современная Европа не считает День Победы праздником, потому что у власти в ней находятся потомки нацистов, а настоящих героев Сопротивления, солдат и узников концлагерей, людей чести, давно уже нет в живых, и они не могут рассказать потомкам правду, отметил 8 мая помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.