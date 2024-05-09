Эр-Рияд, 9 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман поздравили президента России Владимира Путина с Днём Победы. Об этом говорится в заявлении, выложенном на странице МИД королевства в социальной сети X.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму его превосходительству президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю годовщины Дня Победы в его стране. Король пожелал дружественному народу Российской Федерации прогресса и процветания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичную телеграмму с поздравлениями в адрес России направил и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 9 мая в ходе парада Победы на Красной площади в Москве поздравил участников парада и граждан страны с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии. В День Победы следует воздать дань глубокой благодарности и уважения тем, кто в годы войны мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая Победу, отметил президент.

Российский лидер выразил уверенность, что узы братской дружбы, закалённые в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надёжной основой для развития отношений между странами и народами, подчеркнул глава государства.