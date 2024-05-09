Москва, 9 мая, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Элиты стран Запада в прошлом помогли зародиться германскому нацизму и вскормили его, рассчитывая использовать в борьбе против Советского Союза. Их благополучию и колониальной политике угрожали идея всеобщего единения рабочего класса и право наций на самоопределение, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной к Дню Победы на сайтах Совбеза и партии «Единая Россия».

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Дмитрий Медведев

Германия, пережившая поражение в Первой мировой войне, никогда не смогла бы перевооружить свою армию без опоры на внешние силы, отметил он. Именно англосаксы снабдили «арийцев» деньгами для воплощения идей о «новом мировом порядке».

«Зачем «благодетелям» понадобились эти траты? Мотивы долго искать не надо. Сто лет назад все усилия западных стран были направлены на то, чтобы нейтрализовать «красную угрозу», исходившую от Советской России», — пояснил Медведев.

На Западе Германию хотели видеть бастионом против большевизма, поэтому англосаксы приложили все усилия, чтобы не допустить укрепления отношений между Берлином и Москвой и натравить Германию на СССР. В Адольфе Гитлере они видели инструмент для разрушения формируемого союза двух государств и уничтожения немецких коммунистов, отметил он.

Зампред Совбеза указал в статье, что Великобритания сосредоточилась на политико-дипломатической подпитке Третьего рейха, а США — на инвестициях в германскую оборонную промышленность. Страну подсадили на крючок кредитов.

В результате к середине 1930­-х годов в Германии действовали более 60 филиалов американских корпораций. В частности, вычислительная техника IBM использовалась в системе концлагерей. Около 300 германских компаний контролировал капитал США.

За короткий срок Германия получила все возможности для ведения «войны моторов», в течение нескольких лет нарастила численность своей армии в 42 раза и обеспечила её самым современным оружием, напомнил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году ждал раскола между Великобританией, США и СССР, чтобы приступить к боевым действиям против Советского Союза при поддержке Вашингтона и Лондона. Об этом свидетельствуют рассекреченные ФСБ документы.

Запад стремится к стратегическому поражению России и её расчленению, как прежде глава нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом заявил политолог, историк, публицист, кандидат педагогических наук, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, комментируя рассекреченные материалы.

Президент России Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве заявил, что Запад оправдывает нацизм и занимается реваншизмом в рамках своей политики, направленной на разжигание новых конфликтов. Он подчеркнул, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, так как знает, к чему ведёт непомерность таких амбиций. Россия никому не позволит ей угрожать — российские стратегические силы находятся в боевой готовности, — но приложит все усилия к тому, чтобы глобального столкновения не произошло.