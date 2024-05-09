Москва, 9 мая, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель начали переговоры в узком составе.

ТАСС/EPA/EVGENIA NOVOZHENINA Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Российский лидер подтвердил на встрече неприятие Россией политики США по незаконным санкциям против Кубы.

«Вы знаете, всегда было так: мы с неприятием, с чувством поддержки кубинского народа всегда воспринимаем попытки, которые на протяжении многих лет продолжаются со стороны Соединённых Штатов — попытки ограничить развитие Кубы, нанести ей экономический ущерб незаконными санкциями, незаконными ограничениями», — обратился глава российского государства к президенту Кубы.

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Как передавало ИА Регнум, президент Кубы и другие почётные гости вместе с Владимиром Путиным приняли участие в параде Победы 9 мая в Москве, после которого в Кремле начались двусторонние российско-кубинские, российско-лаосские и российско-бисайские переговоры на высшем уровне.

Кроме того, кубинская делегация 8 мая приняла участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В этот же день с Мигелем Диас-Канелем встретился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Мероприятия прошли в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений Москвы и Гаваны, а также 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.