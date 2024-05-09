Мелитополь, 9 мая, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Жители Мелитополя отпраздновали День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на главных улицах города. В разговоре с корреспондентом ИА Регнум мелитопольцы отметили, что для них 9 Мая является самым светлым и главным праздником в году, который знаменует собой память об отцах, дедах и прадедах, прошедших Великую Отечественную войну.

Кадр из видео

«Это, прежде всего, память о наших дедах, которые прошли от первого дня войны до Берлина. Которые расписались на Рейхстаге. Это их память. Для нас это праздник со слезами на глазах. Потому что это самый светлый праздник», — ответила Людмила на вопрос о том, что для неё значит праздник 9 Мая.

Для некоторых жителей Мелитополя День Победы стал семейным праздником, связывающим поколения.

«Это наш семейный праздник, потому что все мужчины нашего рода воевали. У нас и погибшие есть, и пропавшие без вести, и инвалиды первой группы, и сбежавший из немецкого плена, которого застрелили при побеге», — подчеркнула Татьяна, рассказав о своём отце, Иване Фурмане, который прошёл две войны: Финскую и Великую Отечественную.

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Она отметила, что их семья праздновала День Победы 9 мая ежегодно, несмотря на запреты со стороны киевского режима.

По словам мелитопольца Сергея, 9 Мая всегда было для них главным праздником в году, несмотря на действия украинских властей в прошлом.

«Для меня этот день святой, потому что мой отец воевал. Я воспитан в Советском Союзе, и, естественно, для нас 9 Мая — это самый главный праздник в году», — рассказал он, вспомнив о гонениях со стороны украинских националистов за георгиевскую ленту при власти Киева.

Вместе с тем для семейной пары Натальи и Николая Победа в Великой Отечественной войне принесла с собой мирное небо над головой.

«Прежде всего, мы чувствуем гордость за наших дедов, за то, что они нам дали мирное небо, и очень хочется, чтобы оно продолжало оставаться мирным. Отмечать мы его будем в семейном кругу, мы и внука своего учим, чтобы он помнил (о Победе в Великой Отечественной войне. — Прим. ред.)», — сказала Наталья, добавив, что победа будет за Россией.

По словам другой жительницы Мелитополя, Елены, День Победы для неё является самым главным и светлым праздником в году, так как через войну прошёл её отец-фронтовик.

Более того, 9 Мая ассоциируется с гордостью за предков, которые отдали свои жизни ради Победы, отметил Юрий, отметив, что он рад тому, что Запорожская область воссоединилась с Россией.

Как передавало ИА Регнум, в День Победы в Мелитополе Запорожской области по улицам города проехал танк Т-70, первым вошедший в Мелитополь при освобождении города от фашистов в 1943 году, также прошла церемония возложения цветов.

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В возложении цветов к Вечному огню и легендарному танку приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители Мелитополя, сотрудники военно-гражданской администрации Запорожской области, руководители полиции, прокуратуры и Следственного комитета.

Участники межрегионального движения «Юг молодой» присоединились к Всероссийской акции «Синий платочек» и раздавали на улицах Мелитополя символы женской поддержки воинов, сражавшихся в Великой Отечественной войне.