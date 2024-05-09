Москва, 9 мая, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Ассоциация ветеранов специальной военной операции и ООД «Бессмертный полк России» провели акцию «Бессмертный полк на передовой» вместе с участниками СВО, сообщили ИА Регнум в пресс-службе ассоциации.

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Воинам в зоне спецоперации волонтёры передали портреты их дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны. Бойцы разместили фотографии в местах дислокации, на боевой технике и записали на видео истории своих героев-фронтовиков. К акции присоединились не только действующие участники спецоперации, но и ветераны СВО.

В акции поучаствовали участники СВО в Донецкой и Луганской Народных Республиках, военнослужащие на запорожском и авдеевском направлениях. Участники СВО подчёркивают, что не планируют снимать портреты после праздника.

«Сегодня плечом к плечу потомки солдат Великой Отечественной войны сражаются с возрождающимся нацизмом на территории Украины. Мы должны завершить разгром нацизма, неонацизма и возрождения любого врага нашего Отечества. Мы за единство, мы за братство, мы должны завершить специальную военную операцию победой. И мы верим в то, что потомки, внуки и правнуки тех солдат, добьются Победы. Вся страна сплотилась вокруг нашей армии. Враг будет разбит, Победа будет за нами», — заявил председатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров.

Участник спецоперации в составе подразделений Минобороны России рассказал о своём дедушке — фронтовике Байтерякове Вениамине Давлетовиче, который в годы Великой Отечественной войны служил в артиллерийском полку.

«Я горжусь подвигом своего деда… Мой дед, как и многие другие, встал на пути врага. Не боялся, смотрел ему в лицо. По прямой наводке уничтожил танк врага, за что был удостоен медали. Уничтожал живую силу, скопления врага, оружейные склады и многое другое», — сообщил он.

Участник СВО из ЛНР Игорь Варгасенко рассказал на видео о деде своей супруги — Бабичеве Михаиле Васильевиче. Михаил Васильевич начал свой боевой путь с июня 1941 года, нёс службу в расчёте орудия, был разведчиком и командиром отделения артиллерийской разведки. Фронтовик форсировал 12 рек, прошёл до Кёнигсберга, а после капитуляции Германии занялся восстановлением порядка на территории западной части УССР.

«Их подразделение разведки вернулось в Западную Украину и начало, как мы говорим, выкуривать недобитков фашистских, бандеровцев. Уволился в ноябре 1946 года. Он имеет медали «За отвагу», «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны II степени. Я думаю дед, был бы он живой, он бы очень гордился. Он немного не добил бандеровскую сволочь. Победа будет за нами! Мы победим!», — поделился Варгасенко.

Бойцы, у которых нет возможности получить портреты своих родственников в виду обстановки, на видео выразили слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и пожелали им здоровья.

Как передавало ИА Регнум, центральный штаб «Бессмертного полка России» 23 апреля объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый может другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы, отметили организаторы.

МИД РФ ранее сообщил, что 5 мая во многих странах мира, в том числе в США, Индии, Германии, Италии, Турции и Аргентине, в преддверии Дня Победы стартовала акция «Бессмертный полк». В шествиях приняли участие тысячи человек, в том числе сотрудники дипломатических миссий, соотечественники и иностранные граждане.