Москва, 9 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с командирами подразделений, участвующих в СВО в день инаугурации президента 7 мая, заявил, что 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) будет преобразована в дивизию. Видео встречи распространила 9 мая пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Павел Лисицын

По словам командира 810-й отдельной гвардейской бригады генерал-майора Олега Власова, в состав бригады включено 19 новых боевых подразделений. На данный момент численность соединений составляет 11 365 человек. Однако оргштатные мероприятия управления бригадой не коснулись.

«Для качества выполнения задач прошу вас рассмотреть вопрос о проведении в группе штатных мероприятий управления бригадой, выполняющей боевые задачи в трёх группировках войск и сил», — сказал Власов, обращаясь к президенту.

Путин ответил, что разговаривал об этом с и. о. министра обороны Сергеем Шойгу. По его словам, необходимо реорганизовать бригаду в дивизию, выстроив все органы управления.

«Так и сделаем. Я знаю о вашей бригаде, она постоянно на слуху. Спасибо вам за вашу боевую работу и самые наилучшие пожелания всем бойцам и офицерам», — отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре заместитель командующего Черноморским флотом (ЧФ) России контр-адмирал Ильдар Ахмеров вручил государственные награды военнослужащим 810-й бригады морской пехоты ЧФ за срыв атак противника в ходе спецоперации на Украине. Из рук Ахмерова они получили ордена Мужества и медали «За отвагу».

Морские пехотинцы 810-й бригады участвовали в боях в районе села Работино Запорожской области. По словам военнослужащего с позывным Боцман, противник понёс существенные потери в технике: 25 к одному. Он отметил, что танки Leopard западного производства «хорошо горят, качественно, с огоньком».

Ранее заместитель командира 810-й бригады морской пехоты ЧФ полковник Алексей Бернгард получил звание Героя России за то, что его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство на мариупольском направлении.

Звания Героя России удостоен и командир 810-й бригады с позывным Струна Владислав Головин. Он взял на себя командование батальоном после гибели офицеров, сплотил и настроил бойцов на выполнение поставленных высшим командованием задач.

810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты образована в 1967 году. В 2016 году 810-я отдельная бригада морской пехоты была награждена орденом Жукова за участие в операции в Сирии. В 2018 году президент России присвоил ей наименование «гвардейская» за массовый героизм и отвагу в условиях вооружённых конфликтов и за заслуги в мирное время.