Против рэпера Oxxxymiron* возбуждено уголовное дело
МВД: против рэпера Oxxxymiron возбуждено дело за нарушение правил для иноагента
Москва, 9 мая, 2024, 14:35 — ИА Регнум. В отношении рэпера Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Фёдоров, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранителей.
«В отношении рэпера Oxxxymiron возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»)», — следует из сообщения.
Как ранее передавало ИА Регнум, МВД РФ объявило Oxxxymiron в розыск. Информация появилась в базе данных ведомства 9 мая.
В январе 2023 года суд оштрафовал Oxxxymiron на 70 тыс. рублей за призывы к нарушению целостности России. Поводом для рассмотрения в суде стали публичные призывы к сепаратизму, которые, как установили в прокуратуре, содержатся в клипе на песню «Ойда».
В августе того же года суд оштрафовал рэпера на 40 тыс. рублей за публикацию материала в социальной сети без пометки о деятельности иностранного агента. Ранее Фёдорова также штрафовали за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России.
В список иностранных агентов рэпер был внесён в октябре 2022 года. Депутат Госдумы Александр Толмачёв предлагал провести в отношении Фёдорова налоговую проверку. Рэпер должен ответить за свои попытки дискредитировать российскую армию, а штрафов в размере 40–50 тыс. рублей с учётом размера своих доходов Фёдоров может и не заметить, объяснил Толмачёв.