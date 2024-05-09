* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 мая, 2024, 14:35 — ИА Регнум. В отношении рэпера Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Фёдоров, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранителей.

Артем Геодакян/ТАСС Мирон Фёдоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В отношении рэпера Oxxxymiron возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»)», — следует из сообщения.

Как ранее передавало ИА Регнум, МВД РФ объявило Oxxxymiron в розыск. Информация появилась в базе данных ведомства 9 мая.

В январе 2023 года суд оштрафовал Oxxxymiron на 70 тыс. рублей за призывы к нарушению целостности России. Поводом для рассмотрения в суде стали публичные призывы к сепаратизму, которые, как установили в прокуратуре, содержатся в клипе на песню «Ойда».

В августе того же года суд оштрафовал рэпера на 40 тыс. рублей за публикацию материала в социальной сети без пометки о деятельности иностранного агента. Ранее Фёдорова также штрафовали за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России.

В список иностранных агентов рэпер был внесён в октябре 2022 года. Депутат Госдумы Александр Толмачёв предлагал провести в отношении Фёдорова налоговую проверку. Рэпер должен ответить за свои попытки дискредитировать российскую армию, а штрафов в размере 40–50 тыс. рублей с учётом размера своих доходов Фёдоров может и не заметить, объяснил Толмачёв.