Астрахань, 9 мая, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Массовое отравление неизвестным веществом зафиксировано в Астрахани. Пять человек погибли, ещё 14 госпитализированы, сообщает 9 мая пресс-служба следственного управления СК России по Астраханской области.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тела погибших от отравления обнаружили ночью в разных местах в Советском и Трусовском районах Астрахани, в том числе в транспортном средстве. Это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет, употреблявшие, по предварительным данным, наркотические вещества.

«Предварительная причина смерти астраханцев — отравление неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

В больницах находятся 14 человек, также отравившихся неизвестным веществом, 11 из них помещены в отделения реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В рамках расследования осмотрены места происшествий, назначены экспертизы и опрошены очевидцы. Кроме того, изъяты мобильные телефоны потерпевших.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Астрахани более 20 человек госпитализировали с отравлением метадоном, четыре человека скончались. Предположительно, они употребляли наркотик из одной партии. Было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в сбыте наркотических средств задержали троих иностранных граждан. Двое из них признались в совершении преступления. Так, задержанный гражданин Киргизии рассказал, что работал на стройке в Москве, потом поехал в Ставропольский край и там получил наркотики. Мужчина сбыл товар в Астрахани, как и его подельник.