Лондон, 9 мая, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Британские власти поступают безответственно, прерывая каналы связи с Москвой. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в ответ на решение правительства Великобритании выслать военного атташе РФ.

ТАСС/EPA/NEIL HALL

«Под смехотворными предлогами вводятся самые разные ограничения для работы дипломатического состава. Как вы видите, я сегодня здесь без военного атташе. Это означает, что канал связи между нашими столицами был прерван по инициативе британцев», — рассказал Андрей Келин российским журналистам после возложения цветов у советского воинского мемориала в Лондоне в День Победы.

Также он обратил внимание, что такое решение опасно в период обострения внешнеполитической ситуации.

«Этого делать нельзя», — заявил российский дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая российский посол в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД из-за якобы имеющего место ведения Россией операций по сбору разведданных в Великобритании.

В этот же день МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России. Кроме того, британское министерство объявило о введении новых ограничений при получении гражданами РФ дипломатических виз и объявило, что снимает дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция России на высылку Великобританией военного атташе и действия в отношении российского диппредставительства и недвижимости будет жёсткой и выверенной. По её словам, Москва неоднократно предупреждала Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ.