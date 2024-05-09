Москва, 9 мая, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 мая в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном поблагодарил его за выражение соболезнований после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Алексей Майшев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

После парада Победы в Москве, одним из гостей которого был Рахмон, лидеры России и Таджикистана провели переговоры.

«Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одним из первых, кто сказал об этом по случаю теракта», — отметил Владимир Путин.

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Как передавало ИА Регнум, 25 марта Рахмон назвал террористический акт в «Крокус Сити Холле» постыдным и ужасным, призвав жителей Таджикистана уделять внимание воспитанию своих детей, чтобы уберечь их от совершения подобных поступков и не порочить имя таджикского народа.

Вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, открыли огонь по посетителям и подожгли здание, в результате чего погибли 145 человек, в том числе шесть детей, пострадал 551 человек.

Четверых исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области и поместили под арест. Они намеревались перейти границу с Украиной и скрыться, заявил Путин. Нападение совершили радикальные исламисты, отметил он. Позднее были задержаны и арестованы и другие причастные к теракту, всего — 12 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что исламисты не смогли бы осуществить такую атаку сами: в деле есть украинский след, спецслужбы полагают, что нападение организовано при участии США, Великобритании и Украины. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в мае 2024 года заявил, что поиски причастных к организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжаются за рубежом.