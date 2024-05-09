Бишкек, 9 мая, 2024, 13:53 — ИА Регнум. В Киргизии спасатели обнаружили живыми трёх российских туристов, которые пропали в горах республики, сообщили 9 мая в МЧС Киргизии.

МЧС Киргизии

«Разыскиваемые туристы были найдены в целости и сохранности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне вышли на связь со своими знакомыми из Новосибирска. Сотрудникам республиканского МЧС с помощью беспилотника удалось установить их местонахождение.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля турист в шортах потерялся в горах Красной Поляны на высоте около 1500 метров. Мужчина сбился с пути и потерялся на крутом и скользком склоне, а затем позвонил спасателям, которые восемь часов разыскивали его.

Днём 18 марта на группу туристов из 11 человек на Камчатке сошла лавина. Девяти туристам удалось спастись, ещё два члена группы пропали, и позднее их тела нашли. На следующий день вертолёт МЧС эвакуировал выживших при сходе лавины членов туристической группы.