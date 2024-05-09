Уфа, 9 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В результате атаки БПЛА на нефтезавод в Башкирии повреждено здание насосной станции, сообщили в региональном МЧС.

МЧС Башкортостан

«Пожарные МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салавата. Предварительно, повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вместе с тем отмечается, что на месте происшествия работают более 30 специалистов и шесть единиц техники. Спасатели принимают все необходимые меры для ликвидации последствий, угрозы для горожан нет, добавили в МЧС.

Подчёркивается, что ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Башкирии.

Как передавало ИА Регнум, об атаке беспилотника на промзону в Салавате сообщил 9 мая глава региона Радий Хабиров. По его данным, дрон атаковал промзону в районе 13:00 (11:00 мск).

Хабиров уточнил, что предприятие работает в штатном режиме.

Вместе с тем украинские боевики ранним утром 9 мая атаковали Белгород и Белгородский район. Пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, были прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.