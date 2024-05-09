Москва, 9 мая, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Россия работает по разным направлениям: работают и гражданские службы, развивается народный ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО, прошедшей после церемонии инаугурации 7 мая. Видео встречи распространила 9 мая пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Валерий Мельников

«Мы работаем по разным направлениям: работают и специальные научно-исследовательские учреждения, работают структуры Министерства обороны, а в первом случае я имел в виду гражданские службы», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что в России сейчас развивается так называемый народный ОПК. По его словам, над тем, чтобы российские бойцы могли воевать на поле боя, думают тысячи людей, не имеющих или не имевших никакого отношения раньше к военной службе. По словам российского лидера, они действуют инициативно и очень эффективно. Он подчеркнул, что государство их поддерживает.

На Украину, продолжил Путин, работает всё западное сообщество, которое «спит и видит, чтобы Россия была слабым звеном».

Президент России также заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России. Те, кто считал РФ слабым звеном, убедились, что это далеко не так, добавил он.

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Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве заявил, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна.

Глава государства отметил, что Россия переживает сложный, рубежный период, она проводит специальную военную операцию. Все, кто находятся на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность, они достойны преклонения.