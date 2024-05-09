Москва, 9 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. России удаётся получать на международном рынке вещи двойного и гражданского назначения, которые можно приспосабливать под боевые действия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, которая прошла после церемонии инаугурации 7 мая.

РИА Новости/ Александр Мельников

«Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмём, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, всё-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжёлая огнемётная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, ещё гражданского назначения», — рассказал Владимир Путин.

Так глава государства ответил на рассказ военнослужащего про использование на фронте роботизированного комплекса «Курьер» с автоматическим гранатомётом АГС-17. С его слов, применение такой техники при штурмах помогает сохранить жизнь российским бойцам.

«Можно использовать её для эвакуации раненых и для подвоза продовольствия и боеприпасов. Он может перевозить восемь противотанковых мин, то есть может определённый участок местности заминировать», — объяснил военный.

Кроме того, военнослужащий поделился планами о том, что эту машину можно переделать наподобие шахид-мобиля, к которому невозможно подойти, подъехать и осуществить подрыв. Он уточнил у Путина, возможно ли организовать массовое производство таких платформ для оснащение штурмовых групп.

«Возможно, конечно», — ответил президент.

Также глава государства подчеркнул, что у России есть и отечественная техника.

«У нас и собственные разработки есть хорошие, так что обязательно это доведём. Если уж мы создаём воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причём на уровне самых высочайших современных достижений и технологий. Мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку», — обнадёжил Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, также в беседе с российскими военнослужащими 7 мая президент отметил, что современные средства борьбы постоянно меняются, поэтому РФ должна быть на шаг впереди в производстве современных вооружений.

Глава государства подчеркнул, что на Украину работает всё западное сообщество, которое «спит и видит, чтобы Россия была слабым звеном». Вместе с тем Путин выразил уверенность, что противник России убедится в обратном.

Он пояснил, что в стране работают над созданием новых средств разведки и ударных систем. Путин также заявил, что в России работают над решением проблемы отражения дронов противника, которые, «как мухи, летают над головой» военных в зоне специальной военной операции.