Москва, 9 мая, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Англосаксы поддерживают нынешних преемников Адольфа Гитлера, чтобы их руками достичь своих целей и потом «выбросить за ненадобностью», написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI», опубликованной на сайтах Совбеза РФ и партии «Единая Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он напомнил, что нацизм не пришёл из ниоткуда, в своё время именно мнимые союзники России активно помогали ему зародиться и утвердиться, чтобы в дальнейшем дать команду «Фас!». Именно англосаксы создали для гитлеризма «питательную среду и опору еще на рубеже прошлого и позапрошлого веков», добавил он.

«А затем кормили и пестовали как бастарда, руками которого собирались в недалеком будущем достичь своих целей и потом выбросить за ненадобностью. Точно так же, как и его нынешних преемников», — подчеркнул Медведев.

Всё это сегодня повторяется, «разве что с поправкой на технический прогресс, геополитический контекст и прочие приметы нового времени», заключил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент России Владимир Путин на встрече с сербским режиссёром, актёром и сценаристом Эмиром Кустурицей назвал живучей человеконенавистническую идеологию фашизма и отметил, что её используют в геополитических интересах.

27 января Путин на церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида заявил, что трагедии ленинградцев, попавших в блокаду в годы Великой Отечественной войны, и узников концлагерей всегда будут свидетельствовать о чудовищной сути нацизма.

Во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны Путин заявил, что страна сделает всё для полного истребления нацизма.

Ранее Медведев призвал к уничтожению террористов и, в частности, украинского режима. Медведев уточнил, что спецоперация России на Украине фактически представляет собой контртеррористическую борьбу с целью уничтожения «осиного гнезда» режима, сложившегося на Украине. Контртеррористическая борьба — это по сути то, во что в значительной степени уже превратилась СВО, подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев в своём видеообращении к участникам акции «Диктант Победы» заявил, что Россия сегодня уничтожает новых фашистов на полях сражений и отражает атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и ложью.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что киевский режим придерживается идеологии, в основе которой логика уничтожения всего, что не поддаётся контролю и неподвластно.