Москва, 9 мая, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Россия продолжит взаимовыгодное партнёрство со всеми странами, разделяющими ценности свободы и справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 9 мая на приёме в честь глав делегаций государств, принимающих участие в мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Астапкович/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Хочу подчеркнуть: Россия продолжит курс на развитие взаимовыгодного партнёрства, дружбы со всеми, кто разделяет ценности свободы и справедливости, выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что это долг перед всеми, кто прошёл страшные испытания Второй мировой войны. По его словам, память о боевом братстве отцов, дедов и прадедов, открытость, взаимопонимание и дружба людей разных национальностей, культур и традиций будут надёжной опорой для движения вперёд, для совместной работы во имя будущего.

В День Победы, подчеркнул Путин, с особыми тёплыми чувствами в России приветствуют надёжных партнёров и друзей.

«Этот священный праздник торжественно отмечают в государствах Содружества, во многих странах Европы и мира, всюду, где осознают непреходящую ценность справедливости, равенства и гуманизма, где помнят и чтут героизм, подвиги воинов, отстоявших свободу и будущее для народов планеты», — сказал президент.

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Как передавало ИА Регнум, 9 мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления президент отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Он призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне.

После завершения парада президент РФ вместе с приглашёнными лидерами стран СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Под исполнение российского гимна собравшиеся в Александровском саду склонили головы в память о героях войны, после чего проследовали в Кремль.