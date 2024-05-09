Уфа, 9 мая, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат атаковал промзону завода в Башкирии, сообщил 9 мая глава региона Радий Хабиров.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Сегодня в районе 13:00 (11:00 мск) беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават», — написал он в Telegram-канале.

Хабиров уточнил, что предприятие работает в штатном режиме. На месте ЧП работают экстренные службы и руководители силовых ведомств, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, украинские боевики ранним утром 9 мая атаковали Белгород и Белгородский район. Пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, были прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.

В Белгороде в ночь на 9 мая трижды объявляли о ракетной опасности. Сирены в два предыдущих раза отключали в течение получаса.

В селе Малиновка Белгородской области 8 мая в результате атаки дрона-камикадзе со стороны ВСУ был повреждён грузовик. Обошлось без пострадавших, подтвердили в региональном правительстве.

В ночь с 8 на 9 мая средствами ПВО в регионах России было уничтожено несколько вражеских беспилотников и снарядов при попытках совершения террористических атак.