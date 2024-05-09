Москва, 9 мая, 2024, 17:45 — ИА Регнум. НАТО рассматривает Калининград как одну из потенциальных точек для начала конфликта. Такое мнение 9 мая корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление экс-главкома НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который допустил «нейтрализацию» Калининграда.

Иван Шилов ИА Регнум

Ставридис отметил, что в случае военных действий необходимо будет нейтрализовать Калининград, чтобы российские Сухопутные войска не смогли взять под контроль критический Сувалкский перевал, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей.

Дрозденко объяснил, что Сувалкский коридор — это кратчайшее расстояние между Белоруссией и Калининградской областью. Для НАТО он представляет интерес, поскольку оно планирует нападение на Калининград или его блокирование. В этой ситуации российская армия будет вынуждена пробить этот коридор до Калининграда. В НАТО считают, что это позволит изолировать северные страны НАТО от остальной части альянса. Именно поэтому альянс там держит значительные силы и средства, пояснил эксперт.

Он отметил, что НАТО рассматривает Калининград как одну из точек начала конфликта. Для НАТО это «бельмо на глазу», поэтому такая риторика будет продолжаться, пока будет существовать блок НАТО. Вариантами завершения блока НАТО могут быть добровольный роспуск или исчезновение, уточнил Дрозденко.

Военный эксперт напомнил, что примерно каждые 100 лет объединённая Европа идёт грабить Россию, каждые 100 лет она получает отпор и откатывается назад.

Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, который во время выступления на параде Победы заявил, что стратегические силы России всегда находятся в боеготовности.

«На Западе просто не осознают всех опасностей и забыли о них. Однако граждане России помнят, так как наша страна понесла величайшие жертвы во время Великой Отечественной войны. Эти жертвы не сопоставимы с потерями американцев или англичан. Поэтому жителям Запада нечего помнить. Они не помнят Вторую мировую войну, но помнят вьетнамскую. Во Второй мировой войне победил Советский Союз», — подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил слова Владимира Путина о том, что первые три года именно Советский Союз воевал против нацистов, в то время как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа. То есть СССР воевал не с Германией, а со всей Европой. Также с объединённой Европой Россия воевала при Наполеоне в 1812 году, там были все, так же как и сейчас — все, добавил Дрозденко.

Как передавало ИА Регнум, бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил в статье для Bloomberg, что НАТО попытается через Балтийское море оказать давление на Калининград — географический клин между Прибалтикой и остальными членами альянса.

Он отметил, что Балтийский флот ВМФ России базируется в основном в порту Балтийск. В Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы, там же может находиться тактическое ядерное оружие.

Об угрозе «нейтрализовать» Калининград силами НАТО в феврале заявил бывший министр иностранных дел Литвы, литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс. Он отметил, что после присоединения Швеции к НАТО Балтийское море стало для военного блока внутренним.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы в отношении Калининградской области, заявил, что риторика, связанная с продвижением военной инфраструктуры НАТО к российским границам, всегда вызывает обеспокоенность. Калининград — это часть России, и так будет всегда, подчеркнул он.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков подчеркнул, что Балтийское море, вопреки заявлениям политиков из стран НАТО, никогда не станет внутренним морем этого военного блока.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы Линкявичюса частью информационной войны и напомнила, что полномочий для подобных заявлений у посла нет.

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, комментируя слова Линкявичюса, отметил, что литовские политики постоянно ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом на фоне отсутствия хороших новостей у себя в стране. Он также выразил сожаление, что некогда нейтральная Швеция своими непродуманными действиями по вступлению в НАТО втянула себя в эту политическую игру со стороны младших прибалтийских партнёров.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что на фоне поражения Украины в боевых действиях западные политики своими громкими заявлениями пытаются заставить Россию отступить или согласиться на статус-кво.