Москва, 9 мая, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал плановой работой учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ничего здесь необычного нет, это плановая работа», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Генштаб ВС России по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. Во время учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны отметили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.