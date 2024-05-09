Киев, 9 мая, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Киевляне несут цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на то, что на Украине перенесли День Победы на 8 мая. Об этом сообщает издание «Страна. ua».

Стрингер/РИА Новости

«Киевляне с утра 9 мая несут цветы к Вечному огню в парке Славы. Также там находится венок от главы киевского режима Владимира Зеленского. Но когда его возложили — сегодня или вчера, когда на Украине был официальный праздник, — неизвестно», — следует из сообщения.

Также украинское издание добавляет, что полиция не пустила к Вечному огню пенсионерку, которая хотела возложить цветы из-за того, что на ней была советская символика.

«Правоохранители заявили, что если она не снимет пилотку с советской символикой, то её отвезут в Печерское управление полиции», — говорится в посте.

Как сообщало ИА Регнум, полиция Латвии запретила 9 Мая возложение цветов на местах, где находились снесённые советские памятники. Правоохранители заявили, что это будет рассматриваться как «прославление военной агрессии», за возложение цветов предусмотрено наказание.

3 мая стало известно, что латвийская полиция возбудила уголовное дело и арестовала мужчину, несколько раз возлагавшего цветы на место демонтированного памятника советским воинам ― освободителям от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне. Монумент получил народное название «Алёша».

По данным журналистов, мужчина трижды с 15 марта по 14 апреля возлагал красные и белые гвоздики к месту, где стоял монумент.

Вместе с тем полиция Эстонии пригрозила жёсткими мерами за ношение георгиевской ленты. Также к ответственности могут привлечь за демонстрацию флага России, советского флага или военной формы, которые прибалтийские власти тоже считают «символикой агрессора».