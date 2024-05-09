Москва, 9 мая, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Белоруссия присоединится к России на втором этапе ядерных учений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 9 мая.

Пресс-служба Минобороны РФ

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», — пояснил Путин.

Российский лидер добавил, что испытания в этот раз проводятся в три этапа. На втором этапе Белоруссия подключится к России, соответствующие указание Министерствам обороны и Генеральным штабам дано, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Генштаб ВС России по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. Во время учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны отметили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозыотдельных западных официальных лиц в адрес России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к учениям, заявил, что возможная отправка западных войск на Украину является новым витком эскалации конфликта.

Подготовка Вооружёнными силами России к военным учениям с проработкой применения нестратегического ядерного оружия показывает, что страны Запада стали позволять себе слишком много, эти манёвры отрезвят их, заявил политолог Юрий Светов.