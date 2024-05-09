Москва, 9 мая, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Иностранные СМИ, среди которых — британский телеканал Sky News, американский CNN, индийский Hindustan Times, 9 мая показали прямую трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве.

Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Также торжественную церемонию, посвящённую 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, показали американский телеканал CNBC, британские издания The Independent и The Telegraph.

Украинское издание «Страна. ua» сообщает, что кабельное ТВ в Одесской области также транслировало парад Победы в Москве.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

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Владимир Путин в ходе торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления президент отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Он призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне.

Путин также указал на то, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи.

Российский лидер подчеркнул, что все участники спецоперации на Украине — герои, их поддерживает вся страна. Он отметил, что в них верят и переживают, а духовная сопричастность судьбам и подвигам бойцов нерушимо связывает прошлое и нынешнее поколения героев Отечества.

Свою речь Путин завершил призывом к победе России. Сразу после парада президент вместе с приглашёнными лидерами стран СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.