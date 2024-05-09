Москва, 9 мая, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу приказал дать салюты в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов. Об этом говорится в приказе Шойгу, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«9 мая 2024 года в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии», — сказано в документе.

Вместе с тем Шойгу напомнил, что во время Великой Отечественной войны фронтовики и партизаны проявили беспримерный героизм, труженики тыла — самоотверженность, а узники фашистских лагерей — стойкость. Память об этом не тускнеет спустя много лет.

Шойгу также отметил мужество и несгибаемую силу духа, удивительную взаимопомощь и готовность бороться за идеалы справедливости и гуманизма, которую проявил в суровые военные годы советский народ.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде приняли участие бойцы специальной военной операции.

Владимир Путин в ходе своей торжественной речи на параде поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Во время выступления президент отметил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина РФ. Он призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне.

Российский лидер подчеркнул, что все участники спецоперации на Украине — герои, их поддерживает вся страна. Он отметил, что в них верят и переживают, а духовная сопричастность судьбам и подвигам бойцов нерушимо связывает прошлое и нынешнее поколения героев Отечества.

Свою речь Путин завершил призывом к победе России.