Москва, 9 мая, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Новейшие бронеавтомобили Вооружённых сил России (ВС РФ) К-53 949 «Феникс» и санитарные машины «Линза» впервые участвовали в параде Победы. Они выехали на Красную площадь в составе механизированной колонны во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

РИА Новости/Алексей Даничев

Известно, что «Феникс» — это первый импортозамещённый автомобиль линейки «Тайфун». Машина уже прошла государственные испытания. Она предназначена для транспортировки военнослужащих и грузов, а также для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств в ходе выполнения боевых задач. Бронеавтомобиль может развить скорость до 100 км/ч.

Бронеавтомобиль «Линза» также представляет семейство «Тайфун». Он предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя. В нём обустроены три сиденья экипажа и шесть откидных сидений для раненых. Кроме того, в нём есть крепления для четырёх носилок. Броня машины способна защитить экипаж и раненых бойцов от пуль калибра 7,62 мм и осколков. Максимальная скорость «Линзы» достигает 105 км/ч. Министерство обороны России сообщало, что бронеавтомобиль хорошо зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции (СВО) и может вывозить раненых военнослужащих с поля боя даже под миномётным огнем.

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Как сообщало ИА Регнум, парад Победы на Красной площади начался в 10:00. В нём впервые приняли участие участники специальной военной операции. В строю прошли офицеры и солдаты Вооружённых сил России (ВС РФ), которые прибыли с линии боевого соприкосновения. Президент России Владимир Путин закончил праздничную речь словами: «За Россию! За Победу! Ура!» Парад Победы на Красной площади завершился пролётом авиации.